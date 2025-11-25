Zacarías Manuel Rodríguez Suárez
Martes, 25 de noviembre 2025, 00:04
EL SEÑOR DON
Zacarías Manuel Rodríguez Suárez
(Conocido como Manolo)
QUE FALLECIÓ EN MOGÁN, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 72 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: Ana Mª Hernández León; sus hijas: Mónica y Lourdes Rodríguez Hernández; sus nietos: Martina y Radamés Jorge; hermanos, hijos políticos, sobrinos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MARTES DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 17:15 HORAS, desde el Velatorio del pueblo de Mogán a su INHUMACIÓN en el cementerio de Mogán; favores que agradecerán profundamente
Mogán, a 25 de noviembre de 2025