Lunes, 6 de octubre 2025, 00:08 Compartir

LA SEÑORA DOÑA Victoria Mercedes Batista Semisola

(Viuda de Don Manuel Durán Bruno)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 81 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: María Victoria, Manuel y Pedro; hijos políticos: Cristo, Ivana y Conchi; nietos: Cristo, Kilian, Saúl, Joel, Izán y Emma; y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY LUNES, A LAS 14:00 HORAS, en el Crematorio Albia San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2025