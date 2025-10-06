Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 6 de octubre de 2025

Victoria Mercedes Batista Semisola

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:08

LA SEÑORA DOÑA

Victoria Mercedes Batista Semisola

(Viuda de Don Manuel Durán Bruno)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 81 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: María Victoria, Manuel y Pedro; hijos políticos: Cristo, Ivana y Conchi; nietos: Cristo, Kilian, Saúl, Joel, Izán y Emma; y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY LUNES, A LAS 14:00 HORAS, en el Crematorio Albia San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  2. 2 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  3. 3 Fallece Javier Hidalgo, director de Empresas de La Caixa en Lanzarote y Fuerteventura
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  5. 5 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»
  6. 6 Este triunfo vale doble para la UD Las Palmas: Kirian Rodríguez juega y está de vuelta
  7. 7

    21 de los 49 españoles de la flotilla detenidos en Israel regresarán este domingo a España
  8. 8 El estreno imposible del Gran Canaria en el fortín del campeón
  9. 9 Una gran fiesta a lomos de las dos ruedas
  10. 10

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Victoria Mercedes Batista Semisola

Victoria Mercedes Batista Semisola