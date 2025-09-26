Venancio Suárez Suárez
Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:03
EL SEÑOR DON
Venancio Suárez Suárez
QUE FALLECIÓ EN AGAETE, EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 92 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: María Rosario Rosario; sus hijos: María Magdalena, Juan Antonio, Tato y Jorge Suárez Rosario; sus nietos: Raúl, Atenea y Diego; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY VIERNES DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 11:45 HORAS, desde el Velatorio de Agaete, donde se encuentra instalada su capilla ardiente a la iglesia matriz de Nuestra Señora de La Concepción (Agaete), para su MISA FUNERAL y posteriormente al Cementerio de Agaete, donde se le dará sepultura; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Agaete, a 26 de septiembre de 2025
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.