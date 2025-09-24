Trinidad Rodríguez Acosta
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:13
LA SEÑORA DOÑA
Trinidad Rodríguez Acosta
QUE FALLECIÓ EN PADILLA, FIRGAS, EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 89 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposo: Enrique Marrero Alonso; hijos: José Enrique, Juan Carlos, Mónica, Mª del Mar y Dulce María Marrero Rodríguez; hijos políticos: Cheli Santana, Tere Vega, José Luis Navarro, Lázaro Alvarado y Ricardo Koch; nietos: Claudio, José Enrique, Alejandro, Maite, Yesarela, Elisamá, Eliezer, Yezer Jesús, Mónica, Jesé, Loida, Paula, Diego, Priscila, Damián y Abril; hermanos; hermanos políticos; bisnietos; sobrinos; primos; amigos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES, A LAS 16:10 HORAS, desde el velatorio municipal de Firgas, a la parroquia de San Roque, donde se celebrará la MISA FUNERAL y seguidamente al cementerio parroquial de dicha localidad; favores que agradecerán eternamente
Villa de Firgas, a 24 de septiembre de 2025
