Jueves, 23 de octubre 2025, 11:30

LA SEÑORA DOÑA Tomasa María de las Flores Díaz Sosa

(Conocida como Flory)

QUE FALLECIÓ EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2025, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su hijo: Tomás Sauca Díaz; hermanos: José, Jesús y Bartolomé Díaz Sosa; hermanas políticas, sobrinos, primos, amigos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN que tendrá lugar HOY JUEVES, A LAS 18:00 HORAS en el tanatorio de San Miguel (Las Torres); favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de 2025