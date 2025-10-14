Martes, 14 de octubre 2025, 00:04 Compartir

EL SEÑOR DON Tomás García Domínguez

(Natural de Valleseco)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 87 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Sinforosa Manuela Bolaños Canino; sus hijos: Sergio, Rosa María, Nieves, Carmen y María Milagrosa García Bolaños; sus hijos políticos: Antonio y Ulises; sus nietos: Tomás, Carlota y Oliver; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir, al acto de su INCINERACIÓN que tendrá lugar HOY MARTES DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 20:30 HORAS, en el Tanatorio de San Miguel (c/ Aldea Blanca, nº 3, Las Torres) donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de octubre de 2025