Viernes, 17 de octubre 2025, 00:07 Compartir

LA SEÑORA DOÑA Salvadora Sánchez Sánchez

(Viuda de Don Jorge Cabrera González )

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 84 AÑOS DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Jorge y Cristina Cabrera Sánchez; su hija política: Eva Trujillo; sus nietos: Yurena, Jorge, Yerón y Esaú; sus hermanos, hermanos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir, al acto de su INCINERACIÓN que tendrá lugar HOY JUEVES DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2025 A LAS 20:30 HORAS, en el Tanatorio de San Miguel (c/ Aldea Blanca, nº 3, Las Torres) donde se encuentra instalada su capilla ardiente, favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de 2025