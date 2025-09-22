Salvador Antonio Henríquez Rodríguez
Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:06
Salvador Antonio Henríquez Rodríguez
(Viudo de Doña Carmen Delia Cárdenes Rivero)
QUE FALLECIÓ EN LA VEGA DE SAN MATEO, EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 80 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD
Sus hijos: Celina, David y Ezequiel; hijos políticos: Óscar y Mónica; nietos: Martina, Telma y Gael; demás familia y amigos
RUEGAN una oración por su alma. El FUNERAL tendrá lugar el MARTES DÍA 23 DE SEPTIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Mateo
Vega de San Mateo, a 22 de septiembre de 2025
