Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 21 de septiembre de 2025

Salvador Antonio Henríquez Rodríguez

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:07

Salvador Antonio Henríquez Rodríguez

(Viudo de Doña Carmen Delia Cárdenes Rivero)

QUE FALLECIÓ EN LA VEGA DE SAN MATEO, EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 80 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD

Sus hijos: Celina, David y Ezequiel; hijos políticos: Óscar y Mónica; nietos: Martina, Telma y Gael; demás familia y amigos

RUEGAN una oración por su alma. El FUNERAL tendrá lugar el MARTES DÍA 23 DE SEPTIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Mateo

Vega de San Mateo, a 21 de septiembre de 2025

