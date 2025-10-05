Rosario Ojeda Vera

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:06

LA SEÑORA DOÑA

(Sarito)

-Viuda de Juan Pérez Pérez- ‘Juanito el Pintor’

QUE FALLECIÓ EN ARUCAS, EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 91 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Juan Ramón y Antonio Manuel Pérez Ojeda; su nieto: Ayrton Pérez Rodríguez; sus hijos políticos, sobrinos y demás familia

Ruegan a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL, que en sufragio de su alma se celebrará el MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Juan Bautista de Arucas; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

En Arucas, a 5 de octubre de 2025

