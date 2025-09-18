Rosa Juana Bello Perdomo
Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:07
LA SEÑORA DOÑA
Rosa Juana Bello Perdomo
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 89 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus sobrinas: Miriam y Silvia; sus hermanos: Lola (†), Paco (†), Carmelo (†), Antonio (†), Estrella (†), Yona (†), Pepe (†), Quela, Manolín, Felo y Saro; sobrinos nietos: Marta, Raúl y Mateo; sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY JUEVES, A LAS 16:00 HORAS, desde el Tanatorio San Miguel (C/ Aldea Blanca, nº 3. Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente al Cementerio de San Lázaro; favores que agradecerán profundamente
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de septiembre de 2025
