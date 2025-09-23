Roberto Esper-Chain Padrón
Martes, 23 de septiembre 2025, 00:06
EL SEÑOR DON
Roberto Esper-Chain Padrón
(Conocido por Alvarín)
QUE FALLECIÓ EN SANTA MARÍA DE GUÍA, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 83 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: Rosa Yolanda Falcón Falcón; hijos: Roberto, Alicia y Cristina Esper-Chain Falcón; hijo político: José Pablo Saavedra López; nietos: Pablo y Laura Esper-Chain Ojeda y Sara y Raquel Saavedra Esper-Chain; hermanos políticos, sobrinos, primos, amigos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MARTES, A LAS 11:00 HORAS, desde el Tanatorio La Auxiliadora, C/. Sancho de Vargas, 13, Santa María de Guía, a la parroquia de Santa María de Guía, donde se celebrará la MISA FUNERAL y seguidamente al cementerio municipal de La Atalaya de dicha localidad; favores que agradecerán eternamente
Santa María de Guía, a 23 de septiembre de 2025
