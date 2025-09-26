Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:04 Compartir

EL SEÑOR DON Ramón Plácido Jiménez Benítez

QUE FALLECIÓ EN GÁLDAR, EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 78 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: María Orbelinda García Mendoza; hijos: Alexis y Yeray Jiménez García; hijas políticas, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

AGRADECEN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que su capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio de San Isidro de Gáldar, donde A LAS 15:45 HORAS, DE HOY, tendrá lugar la conducción de su cadáver a la parroquia de San Isidro, donde se le dirá una MISA FUNERAL corpore insepulto y desde allí al Cementerio de San Isidro de Gáldar

Gáldar, a 26 de septiembre de 2025