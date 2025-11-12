Ramón Francisco León Martín
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:03
EL SEÑOR DON
Ramón Francisco León Martín
(Conocido por Paco)
QUE FALLECIÓ EN ARUCAS, EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 55 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: Juana María Henríquez Montesdeoca; sus hijas: Laura María y Gladys León Henríquez; sus padres: Francisco León Hernández (†) y Lucía Martín González; sus hermanas: Marta Isabel y Leticia del Rosario León Martín; y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a su acompañamiento en el Tanatorio de Arucas, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; y a su acto de INCINERACIÓN que tendrá lugar HOY DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025, en el Crematorio Albia San Miguel, A LAS 20:30 HORAS; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de noviembre de 2025