Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 24 de agosto de 2025

Ramón Díaz Pérez

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:04

EL SEÑOR DON

Ramón Díaz Pérez

QUE FALLECIÓ EN VECINDARIO EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 76 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Rosa Maite, Carmen Delia, Monserrat, Ramón y Yamilé Díaz López; hijos políticos: Miguel, Mario y Heriberto; nietos, bisnietos, hermano, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY DÍA 24 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 18:30 HORAS desdeel velatorio de Vecindario, al crematorio del Sureste; Favores que agradecerán profundamente

Santa Lucía de Tirajana, a 24 de agosto de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrooperación de la Guardia Civil para notificar a los residentes en el asentamiento de Bahía de Formas
  2. 2 Sanidad debe pagar 60.000 euros por el alta en el Insular de un paciente desorientado sin acompañamiento
  3. 3 Fallece el presidente de Remax España, Javier Sierra
  4. 4 Luz verde a las nuevas tarifas del taxi, que suben más en fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 Dos conatos de incendio, ya controlados, dejan 9,5 hectáreas afectadas en la isla de El Hierro
  6. 6 La villa de Moya celebra los 100 años de Rosario Jorge
  7. 7 AUGC denuncia irregularidades en la custodia y traslado de presos en Lanzarote
  8. 8 Muere un ciclista de 18 años tras una caída masiva en Soria
  9. 9 Luis García: «Queremos ser el mismo equipo fuera que en casa»
  10. 10 Muere Ángel Jove, presidente de Anjoca y fundador de Elba

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ramón Díaz Pérez

Ramón Díaz Pérez