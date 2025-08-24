Ramón Díaz Pérez
Domingo, 24 de agosto 2025, 00:04
EL SEÑOR DON
Ramón Díaz Pérez
QUE FALLECIÓ EN VECINDARIO EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 76 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: Rosa Maite, Carmen Delia, Monserrat, Ramón y Yamilé Díaz López; hijos políticos: Miguel, Mario y Heriberto; nietos, bisnietos, hermano, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY DÍA 24 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 18:30 HORAS desdeel velatorio de Vecindario, al crematorio del Sureste; Favores que agradecerán profundamente
Santa Lucía de Tirajana, a 24 de agosto de 2025
