Rafael Saturnino Matos Herrera
Viernes, 29 de agosto 2025, 00:04
EL SEÑOR DON
Rafael Saturnino Matos Herrera
-Felo-
(Viudo de Doña María del Carmen Reyes Rivero)
QUE FALLECIÓ EN VALLESECO, EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 82 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: Rafael Alejandro, Alberto Jesús, Grimanesa y Néstor Antonio Matos Reyes; sus hijos políticos: Lourdes Quesada, Miriam Santana y Mireya Domínguez; sus nietos: Valentina y Jimena Matos Santana, Faruk Razzak Matos; sus hermanos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir, a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY VIERNES DÍA 29 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 11:45 HORAS, desde el Tanatorio de Valleseco donde se encuentra instalada su capilla ardiente, a la iglesia de San Vicente Ferrer (Valleseco) donde se dará un responso, y desde allí al Cementerio de Valleseco donde se le dará sepultura; y comunican que la MISA FUNERAL se celebrará el MARTES DÍA 2 DE SEPTIEMBRE en dicha Iglesia A LAS 19:00 HORAS, favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Valleseco, a 29 de agosto de 2025
