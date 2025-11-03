Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:05 Compartir

EL SEÑOR DON Paulino Peña Caballero

(Viudo de Doña Onélida Santana Vega)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 95 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Paulino, Loreto, Lourdes y Neli Peña Santana; hijos políticos: Ana, Sergio, Elio y Aarón; nietos: David, Nacho, Pablo, Yaiza, Idaira, Daniel y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma; favores que agradecerán profundamente

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviembre de 2025