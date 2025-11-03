Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 3 de noviembre de 2025

Paulino Peña Caballero

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:05

EL SEÑOR DON

Paulino Peña Caballero

(Viudo de Doña Onélida Santana Vega)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 95 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Paulino, Loreto, Lourdes y Neli Peña Santana; hijos políticos: Ana, Sergio, Elio y Aarón; nietos: David, Nacho, Pablo, Yaiza, Idaira, Daniel y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma; favores que agradecerán profundamente

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviembre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agustín A.B., alias Yino, radiografía de un depredador sexual
  2. 2 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  3. 3 Fechas y puntos de recogida de muebles, escombros y electrodomésticos en noviembre en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 La odisea del comercio electrónico en Canarias: «Su paquete ha sido devuelto»
  5. 5 «No entendemos que tengamos ingresos y no podamos gastarlos»
  6. 6 Accidente en el CC Open Mall de Arrecife deja a un menor herido
  7. 7 Una cosecha de naranjas en Telde cargada de sentimiento
  8. 8 Pablo Duchement revela el impacto letal del acoso escolar: «Está detrás del 70% de los suicidios de menores»
  9. 9 Muere un bañista y desaparece otro en una playa de Lanzarote
  10. 10 Isabel Rivero: Quien pueda que le siga el ritmo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Paulino Peña Caballero

Paulino Peña Caballero