Pascual Caballero Ortega
Jueves, 28 de agosto 2025, 00:05
EL SEÑOR DON
Pascual Caballero Ortega
(Profesor jubilado de la ULPGC )
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 75 AÑOS, ACOMPAÑADO DE SU FAMILIA
Su esposa: Clorinda Díaz Díaz; sus hijos: Ruymán, Abel y Yurena Caballero Díaz; sus hijos políticos: Adriana, Gemma y Adasat; sus hermanas: Reyes y Rita; sus nietos y demás familia.
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su inhumación que tendrá lugar HOY JUEVES DÍA 28 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 16:00 HORAS, en el Tanatorio de San Miguel (c/ Aldea Blanca, nº 3, Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente, al cementerio de Las Palmas (Vegueta), donde se le dará sepultura; favores por los cuales, les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de agosto de 2025
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.