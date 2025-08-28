Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Pascual Caballero Ortega

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:05

EL SEÑOR DON

Pascual Caballero Ortega

(Profesor jubilado de la ULPGC )

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 75 AÑOS, ACOMPAÑADO DE SU FAMILIA

Su esposa: Clorinda Díaz Díaz; sus hijos: Ruymán, Abel y Yurena Caballero Díaz; sus hijos políticos: Adriana, Gemma y Adasat; sus hermanas: Reyes y Rita; sus nietos y demás familia.

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su inhumación que tendrá lugar HOY­ JUEVES DÍA 28 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 16:00 HORAS, en el Tanatorio de San Miguel (c/ Aldea Blanca, nº 3, Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente, al cementerio de Las Palmas (Vegueta), donde se le dará sepultura; favores por los cuales, les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de agosto de 2025

