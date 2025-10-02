Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Onofre Díaz Monzón

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:05

EL SEÑOR DON

Onofre Díaz Monzón

QUE FALLECIÓ EN SANTA MARÍA DE GUÍA, EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 63 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: María Antonia Herrera Vega; hijos: Ana, Jorge y Alejandro Díaz Herrera; hijos políticos: Jorge, Coraima y Yamiley; nieta: Elisa; hermana: Corrita Díaz Monzón; hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL que en su recuerdo se celebrará HOY JUEVES DÍA 2 DE OCTUBRE de 2025, A LAS 19:00 HORAS en la parroquia de San Pedro Apóstol (La Atalaya de Guía), favores por los cuales quedarán profundamente agradecidos

Santa María de Guía, a 2 de octubre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizan con vida a Layonel Ramírez
  2. 2 Canarias en prealerta por lluvias: dos islas en el punto de mira a partir del jueves
  3. 3 La madre de Layonel: «Yo lo dije, mi hijo estaba agarrado a la moto» y la moto lo salvó
  4. 4 La Aemet avisa de las últimas lluvias en Canarias antes del cambio radical de octubre
  5. 5 Layonel Ramírez apareció sobre la moto, casi sin ropa y a la deriva, pero en buen estado de salud
  6. 6 Intervienen 575 alimentos caducados en un comercio de Gran Canaria
  7. 7 Los dos investigados en el caso Valka abandonan el órgano de control interno de Geursa
  8. 8 El acusado de abusar sexualmente de una menor en su casa niega los hechos: «La niña abusaba de nuestra confianza»
  9. 9 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 1 de octubre
  10. 10 Comfir denuncia que un oficial albañil esté a cargo del gimnasio municipal de Firgas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Onofre Díaz Monzón

Onofre Díaz Monzón