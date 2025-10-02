Jueves, 2 de octubre 2025, 00:05 Compartir

EL SEÑOR DON Onofre Díaz Monzón

QUE FALLECIÓ EN SANTA MARÍA DE GUÍA, EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 63 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: María Antonia Herrera Vega; hijos: Ana, Jorge y Alejandro Díaz Herrera; hijos políticos: Jorge, Coraima y Yamiley; nieta: Elisa; hermana: Corrita Díaz Monzón; hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL que en su recuerdo se celebrará HOY JUEVES DÍA 2 DE OCTUBRE de 2025, A LAS 19:00 HORAS en la parroquia de San Pedro Apóstol (La Atalaya de Guía), favores por los cuales quedarán profundamente agradecidos

Santa María de Guía, a 2 de octubre de 2025