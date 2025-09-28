Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:10 Compartir

DON Onofre Díaz Monzón

QUE FALLECIÓ EN SANTA MARÍA DE GUÍA, EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 63 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: María Antonia Herrera Vega; hijos: Ana, Jorge y Alejandro Díaz Herrera; hijos políticos: Jorge, Coraima y Yamiley; nieta: Elisa; hermana: Corrita Díaz Monzón; hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a su cortejo fúnebre, que tendrá lugar HOY DOMINGO DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 12:00 HORAS, desde el Tanatorio de San Isidro de Gáldar al Cementerio de La Atalaya de Guía, donde se procederá al acto de su INHUMACIÓN; así como a la MISA FUNERAL que en su recuerdo se celebrará el PRÓXIMO JUEVES DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Pedro Apóstol (La Atalaya de Guía); favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Santa María de Guía, a 28 de septiembre de 2025