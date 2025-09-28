Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 28 de septiembre de 2025

Onofre Díaz Monzón

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:10

DON

Onofre Díaz Monzón

QUE FALLECIÓ EN SANTA MARÍA DE GUÍA, EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 63 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: María Antonia Herrera Vega; hijos: Ana, Jorge y Alejandro Díaz Herrera; hijos políticos: Jorge, Coraima y Yamiley; nieta: Elisa; hermana: Corrita Díaz Monzón; hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a su cortejo fúnebre, que tendrá lugar HOY DOMINGO DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 12:00 HORAS, desde el Tanatorio de San Isidro de Gáldar al Cementerio de La Atalaya de Guía, donde se procederá al acto de su INHUMACIÓN; así como a la MISA FUNERAL que en su recuerdo se celebrará el PRÓXIMO JUEVES DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Pedro Apóstol (La Atalaya de Guía); favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Santa María de Guía, a 28 de septiembre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet confirma las buenas noticias para Canarias y Sanidad lanza la advertencia: «Riesgo muy alto»
  2. 2 El teldense Aythami Santana recibe en la cárcel el apoyo de familiares y amigos
  3. 3 Jubilaciones docentes: Canarias acumula 4.330 desde 2020 y tiene el mayor porcentaje de maestros con más de 50 años
  4. 4 Un coche arde en Agüimes y los bomberos utilizan 2.000 litros de agua para apagarlo
  5. 5 El carnaval gana su primera batalla judicial: rechazada la petición vecinal de suspensión cautelar de la fiesta
  6. 6 El emotivo vídeo que recuerda la historia de los cines de la ciudad y que ahora son recuerdos
  7. 7

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  8. 8 CC inicia el curso político con un baño de masas en el Pueblo Canario
  9. 9 Un canto a la inoperancia
  10. 10

    Alemania registra un aumento explosivo de las interferencias en vuelos comerciales

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Onofre Díaz Monzón

Onofre Díaz Monzón