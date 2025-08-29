Viernes, 29 de agosto 2025, 00:04 Compartir

EL SEÑOR DON Miguel Peláez Castillo

QUE FALLECIÓ EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 90 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Luisa Fernanda (Luchy) Cruz Alcaide; hijos: Belén, María del Mar y Luis Miguel; hijos políticos; nietos: María, Pablo, Carlota y Marcos; hermano: José Luis; sobrinos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN que tendrá lugar HOY VIERNES DÍA 29 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 20:30 HORAS en el tanatorio de San Miguel (Las Torres), favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de agosto de 2025