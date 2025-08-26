Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 26 de agosto de 2025

Mario Santana Benítez

Martes, 26 de agosto 2025, 00:22

EL SEÑOR DON

Mario Santana Benítez

(Chófer de la empresa Global)

QUE FALLECIÓ EN LAS VEGAS, VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA, EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2004 A LOS 50 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Tu estás siempre con nosotros

Hermanos: Ángela (†), Primitivo (†), Amada (†) y Sixta Santana Benítez; hermanos políticos: Demetrio Rodríguez Rodríguez (†), Segunda González Monzón y Matías Ramírez Suárez (†); sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la MISA-ANIVERSARIO que en sufragio de su alma tendrá lugar el PRÓXIMO DOMINGO DÍA 31 DE AGOSTO A LAS 10:00 HORAS en la iglesia Nuestra Señora de Las Vegas, Valsequillo de Gran Canaria, favor por el cual les quedarán agradecidos

Las Vegas, Valsequillo de Gran Canaria, a 26 de agosto de 2025

