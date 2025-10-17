Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

María Soledad Santana Santana

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:07

LA SEÑORA DOÑA

María Soledad Santana Santana

QUE FALLECIÓ EN LA ANGOSTURA (SANTA BRÍGIDA), EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 61 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposo: Tomás Hernández Gil; hijos: Manuel y Davinia María Hernández Santana; hijo político: David Merino Cuenca; nietos: Sofía y Jorge Merino Hernández; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia

AGRADECEN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que su capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio San Miguel, donde A LAS 10:00 HORAS, DE HOY VIERNES, tendrá lugar el acto de su INCINERACIÓN. La MISA FUNERAL se celebrará el JUEVES DÍA 23 DE OCTUBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de Santa Brígida

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de 2025

