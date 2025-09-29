Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 29 de septiembre de 2025

María del Rosario Monroy Artiles

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:04

DOÑA

María del Rosario Monroy Artiles

(Viuda de Don Pablo Jesús Rodríguez Artiles)

QUE FALLECIÓ EN VECINDARIO, EL DÍA 28-09-2025, A LOS 80 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Alejandro Gustavo y Pablo José Rodríguez Monroy; su hija política: Leticia Torrico Villarroel; su nieta: Laura Rodríguez Torrico; sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar MAÑANA MARTES DÍA 30 DE SEPTIEMBRE, A LAS 11:45 HORAS, desde el Velatorio de Vecindario hasta la parroquia de San Juan Apóstol y Evangelista, donde se dirá una MISA FUNERAL corpore insepulto y desde allí hasta el cementerio de Sardina del Sur, donde se procederá a su inhumación; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Vecindario, a 29 de septiembre de 2025

