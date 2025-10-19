Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 19 de octubre de 2025

María del Pino Pérez López

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:12

LA SEÑORA DOÑA

María del Pino Pérez López

(Viuda de Juan Falcón Martín)

QUE FALLECIÓ EN ARUCAS, EL DÍA DE AYER, A LOS 88 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su hijo: Juan Manuel Falcón Pérez; su hija política: María del Rosario Rivero Cordero; sus nietas: Betsaida y Belinda Falcón Rivero; sus nietos políticos: Guzmán Cañada y Sabrina García; sus bisnietos: Mario y Diego; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY DOMINGO DÍA 19 DE OCTUBRE, A LAS 13:00 HORAS, desde el Velatorio Municipal de Arucas, donde se encuentra instalada su capilla ardiente al Tanatorio San Miguel, donde A LAS 14:00 HORAS, tendrá lugar el acto de su INCINERACIÓN; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Arucas, a 19 de octubre de 2025

