María del Pino García Castellano
Martes, 9 de septiembre 2025, 00:24
LA SEÑORA DOÑA
María del Pino García Castellano
(Marisol)
-Viuda de Antonio Jesús Vera Palmes-
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 80 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: Antonio Jesús, Rita María y Ruymán Vera García; hija política: Lorena; nietas: Andrea y Martina; hermanos: Tomás, María del Carmen y María Dolores García Castellano; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás famiia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL, que en su sufragio tendrá lugar HOY MARTES DÍA 9 DE SEPTIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de Nuestra Señora de La Luz (El Puerto)
Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de septiembre de 2025
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.