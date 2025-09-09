Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 9 de septiembre de 2025

María del Pino García Castellano

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:24

LA SEÑORA DOÑA

María del Pino García Castellano

(Marisol)

-Viuda de Antonio Jesús Vera Palmes-

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 80 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Antonio Jesús, Rita María y Ruymán Vera García; hija política: Lorena; nietas: Andrea y Martina; hermanos: Tomás, María del Carmen y María Dolores García Castellano; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás famiia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL, que en su sufragio tendrá lugar HOY MARTES DÍA 9 DE SEPTIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de Nuestra Señora de La Luz (El Puerto)

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de septiembre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece un hombre muerto en las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria
  2. 2 Mata a su madre a cuchilladas en San Lorenzo
  3. 3

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  4. 4 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  5. 5 La ruina de Kaba: rescinde tras dos temporadas sin peso en el equipo
  6. 6 Clavijo: «La condonación de la deuda nos deja con cara de bobo»
  7. 7 Detenidos tres jóvenes, uno de ellos menor, por un robo con violencia a un joven con discapacidad en Los Realejos
  8. 8 Pétalos y vítores de «¡Viva la Virgen del Pino!» para honrar a la patrona de los grancanarios
  9. 9 Vuelta a las aulas en Canarias: la matrícula cae en todos los niveles salvo FP y la educación de 0 a 3 años
  10. 10 Gran Canaria y Tenerife Norte, entre los diez aeropuertos europeos que más reclamaciones generan

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 María del Pino García Castellano

María del Pino García Castellano