María del Pino García Castellano
Martes, 2 de septiembre 2025, 00:04
María del Pino García Castellano
(Marisol)
-Viuda de Don Antonio Jesús Vera Palmes-
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 80 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: Antonio Jesús, Rita María y Ruymán Vera García; hija política: Lorena; nietas: Andrea y Martina; hermanos: Tomás, María del Carmen y María Dolores García Castellano; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MARTES DÍA 2, A LAS 16:30 HORAS, desde el Tanatorio Albia San Miguel al Cementerio del Puerto de la Luz, donde se procederá al acto de su INHUMACIÓN
Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de septiembre de 2025
