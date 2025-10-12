Domingo, 12 de octubre 2025, 00:07 Compartir

LA SEÑORA DOÑA María del Pilar Rico Navamuel

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 81 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposo: Juan Santana González; hijos: Tanausú y Acayro Santana Rico; hermanos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de SU INCINERACIÓN, que tendrá lugar MAÑANA DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2025 A LAS 00:30 HORAS, en el Tanatorio San Miguel (calle Aldea Blanca, 3), donde se encuentra instalada su capilla ardiente

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de octubre de 2025