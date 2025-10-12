Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 12 de octubre de 2025

María del Pilar Rico Navamuel

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:07

LA SEÑORA DOÑA

María del Pilar Rico Navamuel

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 81 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposo: Juan Santana González; hijos: Tanausú y Acayro Santana Rico; hermanos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de SU INCINERACIÓN, que tendrá lugar MAÑANA DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2025 A LAS 00:30 HORAS, en el Tanatorio San Miguel (calle Aldea Blanca, 3), donde se encuentra instalada su capilla ardiente

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de octubre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet desvela lo que llega a Canarias a final de octubre: superior a lo normal
  2. 2 Un hombre, apuñalado en las inmediaciones de la plaza de Manuel Becerra, en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 El joven apuñalado en Manuel Becerra se recupera en el Hospital Doctor Negrín
  4. 4 Muere un motorista al chocar contra un coche en Firgas
  5. 5 Costas autoriza a las terrazas del Oasis a colocar 29 mesas y 76 sillas sobre la arena de Maspalomas
  6. 6 El juez suma los supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales a dos investigados de Valka
  7. 7 La Policía Nacional descubre una denuncia falsa por desaparición en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 La segunda acusación particular también retira los cargos contra Raúl Asencio
  9. 9 La industria y el sector primario canario alertan del riesgo de desabastecimiento de cereales
  10. 10 Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 María del Pilar Rico Navamuel

María del Pilar Rico Navamuel