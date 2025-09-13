María Olga Palomera Gutiérrez
Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:08
LA SEÑORA DOÑA
María Olga Palomera Gutiérrez
(Profesora de primaria)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 89 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus sobrinos: Rafael Eduardo y Jesús Doramas Palomera Romero; primos Familia León Mañas, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, HOY SÁBADO, A LAS 16: 30 HORAS, desde el Tanatorio Mémora Fucasa (calle Arguineguín, 24, Las Palmas) donde se encuentra instalada su capilla ardiente, al cementerio de San Lázaro; favores que agradecerán profundamente
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de septiembre de 2025
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.