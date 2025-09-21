Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

María Nieves Mercedes Guerrero Reyero

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:07

LA SEÑORA DOÑA

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE, A LOS 78 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposo, hijos, hermanos, nietos, sobrinos, demás familia y amistades

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir HOY DOMINGO DÍA 21, HASTA LAS 15:00 HORAS, al Tanatorio San Miguel en Las Torres (Las Palmas), donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre de 2025

