María Mercedes Navarro González
Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:27
DOÑA
María Mercedes Navarro González
(Viuda de don Miguel Salvador Rodríguez Fernández)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL 26 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 91 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus familiares y allegados
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES, A LAS 15:00 HORAS, desde el Tanatorio Albia San Miguel, al cementerio de San Lázaro, donde se le dará sepultura, favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de agosto de 2025
