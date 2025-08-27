Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 27 de agosto de 2025

María Mercedes Navarro González

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:27

DOÑA

María Mercedes Navarro González

(Viuda de don Miguel Salvador Rodríguez Fernández)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL 26 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 91 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus familiares y allegados

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES, A LAS 15:00 HORAS, desde el Tanatorio Albia San Miguel, al cementerio de San Lázaro, donde se le dará sepultura, favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de agosto de 2025

