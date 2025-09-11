María Luisa Hernández Ramírez
Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:16
LA SEÑORA DOÑA
María Luisa Hernández Ramírez
(Viuda de Manuel Lorenzo Castellano)
-Natural de Cambalud, Firgas-
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA DE AYER, A LOS 86 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: Juan Manuel (†), María del Pino, Violeta, Carlos, Lucía y Sergio Lorenzo Hernández; sus hijos políticos: Emilio Medina Suárez, Manuel Marrero Pérez, Guadalupe Mentado Espino y Carmelo García Hernández; sus nietos, bisnietos, hermana, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
AGRADECEN las oraciones por su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY JUEVES DÍA 11 DE SEPTIEMBRE, A LAS 18:15 HORAS, desde el Velatorio Municipal de Arucas al Tanatorio La Auxiliadora en Gáldar, donde A LAS 19:30 HORAS, tendrá lugar el acto de su INCINERACIÓN; y a la MISA FUNERAL que se celebrará el SÁBADO DÍA 20 DE SEPTIEMBRE, A LAS 17:30 HORAS, en la Parroquia de San José de la Montaña de Trapiche (Arucas); favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Ciudad de Arucas, a 11 de septiembre de 2025
