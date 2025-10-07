Martes, 7 de octubre 2025, 00:05 Compartir

LA SEÑORA DOÑA María Jesús Magdalena Melián Pérez

(Viuda de Don José Domínguez García)

QUE FALLECIÓ EN LA VEGA DE SAN MATEO EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 93 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Estrella, Esther, Rosa, José Francisco, Consuelo, Alicia (†) y Araceli (†), Pilar, Fabiola y Gloria Domínguez Melián; sus hermanos: Antonio (†), Susana, Mela y Paco Melián Pérez; sus hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY MARTES DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 17:15 HORAS, desde el Tanatorio de San Mateo, donde se encuentra instalada su capilla ardiente y desde allí a la Parroquia de San Mateo, donde tendrá lugar la celebración de la Palabra y seguidamente al Cementerio de San Mateo donde se le dará sepultura. La celebración de su MISA FUNERAL tendrá lugar EL JUEVES DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Mateo, favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Vega de San Mateo, a 7 de octubre de 2025