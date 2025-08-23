Sábado, 23 de agosto 2025, 00:09 Compartir

LA SEÑORA DOÑA María Estrella Bello Perdomo

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 78 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposo: José Guerra Sotelo; hijos: Miriam, José Manuel y Silvia Guerra Bello; hijos políticos; Irina y Daniel; nietos: Marta, Raúl y Mateo; hermanos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY SÁBADO A LAS 16:00 HORAS desde el Tanatorio San Miguel (Las Torres) donde se encuentra instalada su capilla ardiente, hasta el Cementerio del Puerto; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de agosto de 2025