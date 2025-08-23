Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 23 de agosto de 2025

María Estrella Bello Perdomo

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:09

LA SEÑORA DOÑA

María Estrella Bello Perdomo

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 78 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposo: José Guerra Sotelo; hijos: Miriam, José Manuel y Silvia Guerra Bello; hijos políticos; Irina y Daniel; nietos: Marta, Raúl y Mateo; hermanos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY SÁBADO A LAS 16:00 HORAS desde el Tanatorio San Miguel (Las Torres) donde se encuentra instalada su capilla ardiente, hasta el Cementerio del Puerto; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de agosto de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Cuántos pisos turísticos hay en su barrio? Así se distribuye la vivienda vacacional por Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La organizadora del Frontón King, condenada por impago
  3. 3 Agrede y roba a una joven en Altavista, Gran Canaria, y es detenido por la geolocalización del portátil sustraído
  4. 4 Concierto de Camilo en Gran Canaria: el artista ya está en la isla y le espera un Arena a reventar
  5. 5 Calendario laboral: estos son los días festivos en Canarias en 2026
  6. 6 Global modifica horarios y/o paradas de las líneas 1, 34, 55 y 106 a partir del lunes
  7. 7 Un hombre con orden judicial es arrestado en Puerto Rico cuando pedía limosna junto a su perro
  8. 8 Sensación Lukovic: a las puertas de su debut ya ha dejado detalles que asombran
  9. 9 Se elevan a 17 las personas afectadas por el brote hospitalario de salmonela
  10. 10 La prealerta por fenómenos costeros adversos marcará el fin de semana en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 María Estrella Bello Perdomo

María Estrella Bello Perdomo