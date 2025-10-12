Domingo, 12 de octubre 2025, 00:07 Compartir

LA SEÑORA DOÑA María Celia Velázquez Almeida

(Viuda de Fernando Guerra Sánchez)

-Natural de Arucas-

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA DE AYER, A LOS 83 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Carlos, María del Pino, Nino y Miguel Ángel Guerra Velázquez; su hija política: Noelia Revilla; sus nietos: Ariadna, Echedey, Paula y Oier; sus bisnietos: Briseida y Enzo; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY DOMINGO DÍA 12 DE OCTUBRE, A LAS 21:00 HORAS desde el velatorio de Arucas, donde se encuentra instalada su capilla ardiente, al Tanatorio San Miguel donde A LAS 22:00 HORAS tendrá lugar el acto de su INCINERACIÓN; y a la MISA FUNERAL que tendrá lugar MAÑANA LUNES DÍA 13 DE OCTUBRE, A LAS 19:00 HORAS en la Parroquia de San Juan Bautista en Arucas; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Arucas, a 12 de octubre de 2025