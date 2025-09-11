María Ángeles Mederos Cruz
Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:16
LA SEÑORA DOÑA
María Ángeles Mederos Cruz
(Maestra de Escuela en el Colegio Público Tamarán)
QUE FALLECIÓ EL DÍA 6 DE AGOSTO, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Hijos: Mª Remedios, Elena, Juanma (†) y Lucía; hijos políticos: Marcial y José; nietos: Marci, Nieves, Malika, Silvia y Sergio; hermanos, primos y demás familiares
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL, que tendrá lugar MAÑANA DÍA 12 DE SEPTIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Rafael (Vecindario); favores por los que les quedarán profundamente agradecidos
Vecindario, a 11 de septiembre de 2025
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.