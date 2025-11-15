Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:07 Compartir

LA SEÑORA DOÑA Margaret García Herrera

QUE FALLECIÓ EN TEROR EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 A LOS 65 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hermanos: Ana, José y María de los Ángeles; sus hermanos políticos: Pedro y Conchi; sus sobrinos: Yasmina, Pedro, Ancor, Yeray, Cristian, Andrea y Emma; sus primos, amigos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir, a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY SÁBADO DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 14:00 HORAS, desde el Tanatorio de Teror donde se encuentra instalada su capilla ardiente y desde allí al Cementerio Parroquial de Teror; y la celebración de su MISA FUNERAL que tendrá lugar el MARTES DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 19:00 HORAS en la Basílica de Nuestra Señora del Pino; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Teror, a 15 de noviembre de 2025