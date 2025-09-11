Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:16 Compartir

EL SEÑOR DON Luis Germán Martel Déniz

-Médico Anestesista, Ex Jefe de Servicios del Hospital Insular y Hospital San Roque, Ex Director del Hospital del Pino, Ex Director General Hospital Virgen del Puerto en Plasencia, Ex Concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ex Consejero del Cabildo Insular, Ex Diputado del Parlamento Constituyente del Gobierno de Canarias-

(Viudo de Doña Estrella Martel Rivero)

QUE FALLECIÓ EN TEROR, EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 91 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Pepe (†), Pablo, Aurora, Fernando, Toñy, Diego, Guillermo y Luismi; amigos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY JUEVES, A LAS 14:00 HORAS, en el Tanatorio Albia San Miguel (Calle Aldea Blanca, 3. Urb. Industrial Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de septiembre de 2025