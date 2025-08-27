Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Luciana Machín Padrón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:27

LA SEÑORA DOÑA

Luciana Machín Padrón

(Viuda de Ramón Quintero Padrón y natural de la isla de El Hierro, el Pinar)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 98 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD

Sus hijos: José, Edelmira y Manuel; hijos políticos: Carmen y José María; nietos/as y bisnietas; sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN una oración por su alma y comunican que el funeral tendrá lugar HOY DÍA 27, A LAS 13:00 HORAS, en el tanatorio San Miguel, de las Palmas de Gran Canaria

Nota: El velatorio se encuentra en la sala 104 del tanatorio San Miguel

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de agosto de 2025

