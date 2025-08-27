Luciana Machín Padrón
Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:27
LA SEÑORA DOÑA
Luciana Machín Padrón
(Viuda de Ramón Quintero Padrón y natural de la isla de El Hierro, el Pinar)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 98 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD
Sus hijos: José, Edelmira y Manuel; hijos políticos: Carmen y José María; nietos/as y bisnietas; sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN una oración por su alma y comunican que el funeral tendrá lugar HOY DÍA 27, A LAS 13:00 HORAS, en el tanatorio San Miguel, de las Palmas de Gran Canaria
Nota: El velatorio se encuentra en la sala 104 del tanatorio San Miguel
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de agosto de 2025
