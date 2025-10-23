Justo Ramón Ibáñez Trujillo
Jueves, 23 de octubre 2025, 11:30
EL SEÑOR DON
Justo Ramón Ibáñez Trujillo
(Abogado)
QUE FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DOMINGO 19 DE OCTUBRE DE2025, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
EL DECANO Y LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPAÑEROS Y EMPLEADOS DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LAS PALMAS
RUEGAN a sus amistades y personas piadosa una oración por su eterno descanso, y se sirvan asistir HOY DÍA 23 DE OCTUBRE, A LAS 20:30 HORAS, al tanatorio de San Miguel, donde se procederá al acto de su INCINERACIÓN, por cuyo favor les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de 2025