Justo Ramón Ibáñez Trujillo

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:30

EL SEÑOR DON

Justo Ramón Ibáñez Trujillo

(Abogado)

QUE FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DOMINGO 19 DE OCTUBRE DE2025, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

EL DECANO Y LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPAÑEROS Y EMPLEADOS DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LAS PALMAS

RUEGAN a sus amistades y personas piadosa una oración por su eterno descanso, y se sirvan asistir HOY DÍA 23 DE OCTUBRE, A LAS 20:30 HORAS, al tanatorio de San Miguel, donde se procederá al acto de su INCINERACIÓN, por cuyo favor les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de 2025

