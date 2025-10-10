Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Justa Cardona Arencibia

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:14

LA SEÑORA DOÑA

Justa Cardona Arencibia

(Viuda de José Pérez Pérez)

QUE FALLECIÓ EN FIRGAS, EL DÍA DE AYER, A LOS 92 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijas: Tere, Nieves, Lucy y Rosi; hijos políticos: Antonio Juan Santana, Juan Fermín Guerra y José Antonio González; nietos: Taida, Keissy, Ayose, Adrián, José María, Miriam, Christian y Nauzet; bisnietos: Valentina y Eire; sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir al velatorio municipal de Firgas, donde se encuentra su capilla ardiente y desde donde saldrá HOY VIERNES, A LAS 16:15 HORAS, hacia la Parroquia de San Roque (Firgas), donde tendrá lugar su MISA FUNERAL y acto seguido se trasladará al Cementerio de San Roque de la Villa de Firgas, donde será su INHUMACIÓN; favores por los que la familia quedará profundamente agradecida

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de octubre de 2025

