EL SEÑOR DON Julio Ramírez Santana

(Viudo de Doña María Dolores Araña León)

- Conocido como “Enrique el Pastor”-

QUE FALLECIÓ EN VECINDARIO, EL DÍA 2 DE OCTUBRE, DE 2025, A LOS 91 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Enrique, Loli, Moisés, Juanita (†), Gregorio, Claudina y Domingo Ramírez Araña; hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY VIERNES A LAS 16:30 HORAS, desde el Velatorio Municipal de Vecindario al Cementerio del Pedrazo; y a la MISA FUNERAL que tendrá lugar el próximo MARTES DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 19:00 HORAS en la Parroquia San Pedro Mártir (El Doctoral), favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Santa Lucía de Tirajana, a 3 de octubre de 2025