Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:08

LA SEÑORA DOÑA

Juana Cerpa Angulo

(Viuda de Pedro González Yánez)

QUE FALLECIÓ EN CASABLANCA (FIRGAS), EL DÍA DE AYER, A LOS 82 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: María Luisa, Pedro Antonio y Braulio Santiago González Cerpa; sus hijos políticos: Antonio Pérez Lantigua y Fabiola Hernández Falcón; nietos: Nuria, Carla, Gabriel, Alejandro, Brian y Dailos; hermanos: Domingo (†), Rosario, Nicolás (†) y José Luis (†) Cerpa Angulo; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir al Velatorio Municipal de Firgas, donde se encuentra instalada su capilla ardiente y donde recibirá las exequias fúnebres, HOY DOMINGO, saldrá A LAS 16:00 HORAS, para el Cementerio de San Roque (Firgas), donde tendrá lugar su INHUMACIÓN; y a su MISA FUNERAL que se celebrará el PRÓXIMO MIÉRCOLES DÍA 17-09-2025, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de Nuestra Señora de El Pilar (Casablanca, Firgas); favores por los que la familia quedará profundamente agradecida

Casablanca (Firgas), a 14 de septiembre de 2025

