Juan Manuel Ramírez Suárez
Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:16
EL SEÑOR DON
Juan Manuel Ramírez Suárez
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 71 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus padres: Luis (†) y Soledad (†); hermanos: Luis, Eduardo Pascual (†), Marisol y Rafael Ramírez Suárez; hermanos políticos: Juan, Micaela, Carmela, Laura y Elena; sobrinos: Jacobo, María Jesús, Ruymán, Nayra, Laura y Bruno; sobrina nieta: Virginia y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir HOY JUEVES, A LAS 16:30 HORAS, al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar en el Tanatorio San Miguel (Las Torres), donde se encuentra instalada la capilla ardiente; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de septiembre de 2025
