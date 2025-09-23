Martes, 23 de septiembre 2025, 00:06 Compartir

DON Juan José Santana García

(Conocido por Pepe Juan el guardia)

QUE FALLECIÓ EN ARUCAS, EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 89 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Lila Rodríguez Rodríguez; sus hijos: Mari Tere, José Tomás, Mangui, Rosi y Rosalía; sus hermanos: Santiago, Manolo (†) y Domingo; sus hijos políticos, hermanos políticos, nietos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar MAÑANA MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE, A LAS 11:30 HORAS, desde el tanatorio de Arucas, donde se encuentra instalada su capilla ardiente hacia el cementerio de Arucas donde será el acto de su inhumación; favores por los cuales quedarán profundamente agradecidos

Arucas, a 23 de septiembre de 2025