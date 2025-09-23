Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 23 de septiembre de 2025

Juan José Santana García

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:06

DON

Juan José Santana García

(Conocido por Pepe Juan el guardia)

QUE FALLECIÓ EN ARUCAS, EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 89 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Lila Rodríguez Rodríguez; sus hijos: Mari Tere, José Tomás, Mangui, Rosi y Rosalía; sus hermanos: Santiago, Manolo (†) y Domingo; sus hijos políticos, hermanos políticos, nietos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar MAÑANA MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE, A LAS 11:30 HORAS, desde el tanatorio de Arucas, donde se encuentra instalada su capilla ardiente hacia el cementerio de Arucas donde será el acto de su inhumación; favores por los cuales quedarán profundamente agradecidos

Arucas, a 23 de septiembre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será el módulo penitenciario del hospital Insular: sala de espera y cinco habitaciones
  2. 2 El barrio de Arenales, listo para duplicar sus zonas peatonales
  3. 3 La Policía Canaria detiene a un joven por llevar 105 gramos de cocaína en su coche en Agüimes
  4. 4 El conflicto de las guaguas se recrudece con nuevos paros totales y el Cabildo de Gran Canaria baraja elevar los servicios mínimos
  5. 5 El calor afloja en Canarias tras una semana infernal
  6. 6 Sanidad apela a los médicos para que aborten una huelga «sin sentido»
  7. 7 Unos 5.000 médicos están llamados a la huelga este martes en Canarias: claves de un conflicto
  8. 8 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  9. 9 FORO CANARIAS7 | La planificación, clave para el futuro de Fuerteventura y Lanzarote: «No podemos improvisar»
  10. 10 Un migrante, obligado a cumplir condena en Gran Canaria por una agresión al «no tener pasaporte en vigor»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Juan José Santana García

Juan José Santana García