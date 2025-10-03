Viernes, 3 de octubre 2025, 00:05 Compartir

EL SEÑOR DON Juan Ignacio Izaguirrre Ugarte

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 80 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Ana Trujillo Cruz; hijos: Pedro María, Miren Nekane e Iñaki Izaguirre Trujillo; hijos políticos: Iñaki Blanco y Jessica Castillo; nieto: Jon Blanco; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY,3 DE OCTUBRE, A LAS 16:30 HORAS en el Crematorio Albia San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de octubre de 2025