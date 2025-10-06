Lunes, 6 de octubre 2025, 00:07 Compartir

EL SEÑOR DON José de las Nieves Saavedra Molina

(Miembro del cuerpo docente de Gáldar)

QUE FALLECIÓ EN GÁLDAR, EL DÍA 5-10-2025, A LOS 76 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS

Sus hijas: Fayna e Idayra; la madre de sus hijas: Tere; su hermana: Adita; sus ahijados: Juan Carlos, Vanessa, Guayarmina y David; demás familia y allegados

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY LUNES DÍA 6, A LAS 10:00 HORAS, desde el Velatorio de San Isidro de Gáldar, a la parroquia de Santiago Apóstol, donde se le dirá una MISA FUNERAL corpore insepulto y desde allí al Crematorio de la Auxiliadora; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Gáldar, a 6 de octubre de 2025