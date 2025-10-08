José Manuel Galván Domínguez
Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:09
EL SEÑOR DON
José Manuel Galván Domínguez
QUE FALLECIÓ EN SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 53 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD
Sus padres: Juan Galván Cruz y Josefa Domínguez Cruz; hermanos Josefa María y Juan Santos Galván Domínguez; hermanos políticos: Antonio Sánchez Carrasco, Olga María Álvarez Ojeda; sobrinas: Caterina Sánchez Galván y Yadhira Galván Alonso; tíos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE, A LAS 10:15 HORAS desde el Velatorio de Vecindario a la parroquia San Nicolás de Bari, donde se oficiará una MISA FUNERAL corpore insepulto y desde allí al cementerio San Nicolás de Bari, donde se procederá al acto de su inhumación; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos
Santa Lucía de Tirajana, a 8 de octubre de 2025