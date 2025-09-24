José Luis Suárez Medina
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:13
EL SEÑOR DON
José Luis Suárez Medina
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 88 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: Carmen Rodríguez Suárez; hijos: José Luis y Segundo Suárez Rodríguez; hija política: Ana María Blanco Martínez; nietos: Montserrat y José Luis Suárez Blanco; y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cuerpo, MAÑANA JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A LAS 10:00 HORAS, desde el tanatorio San Miguel (Las Torres), donde se encuentra instalada la capilla ardiente, al cementerio del Puerto; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de septiembre de 2025
