José Luis Rito Rodríguez Martín

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:07

EL SEÑOR DON

José Luis Rito Rodríguez Martín

QUE FALLECIÓ EN TELDE, EL DÍA 15-11-2025, A LOS 67 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Madre de sus hijos: Rosa María Marchena Pérez; sus hijos: Miguel Ángel y Laura Rodríguez Marchena; sus hijos políticos: Ailen Beltrán y Airam Castellano; su nieta: Anaylen; sus hermanos: Rodolfo, Francisco Juan, Orlando y Sergio Rodríguez Martín; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY DOMINGO DÍA 16, A LAS 15:00 HORAS, en el Tanatorio de Las Rubiesas (Sala 1), donde tendrá lugar la celebración de la Palabra y desde allí al Cementerio de San Lázaro (Las Palmas). La MISA FUNERAL tendrá lugar el VIERNES DÍA 21, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Gregorio (Telde)

La familia agradece las muestras de condolencias recibidas en estos duros momentos

Telde, a 16 de noviembre de 2025

